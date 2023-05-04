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Коммерческая недвижимость в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
51
44 объекта найдено
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 670,000
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Офис в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
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