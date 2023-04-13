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Купить коммерческую недвижимость в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
37
Фамагуста
24
31 объект найдено
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Коммерческая 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 670,000
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 86,781
Продажа недвижимости с видом на Средиземное море в Кипре Проект Ozyalcin 191-192 (IP-8012…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Здание / магазин доступны для продажи в отличном районе Фанеромени.Отель расположен недалеко…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин состоит из 174 кв.м первого этажа и мезо…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия. Магазин состоит из открытой планировки торговой…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Агиос Андреас, Никосия. Магазин имеет …
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A mixed use building in Engomi, Nicosia.It comprises of a ground floor showroom of 516sqm wi…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A spacious shop on the ground floor of the building in Engomi, Nicosia.It comprises of a gro…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Located in one of the most important and prestigious Avenues in Nicosia. Currently under com…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 2,000,000
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial center in within the walls Nicosia.It comprises of:A common area of c. 450sqmSh…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Это магазин в Агланции, Никосия.Ι t состоит из: -Первый этаж 279m² состоит из открытой …
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial building located in Nicosia. The building comprises of five shops on the ground…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Ground floor shop with mezzanine level and basement, in a central location, in Nicosia …
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Building in an attractive and popular location in Makedonitissa quarter, in Engomi …
Коммерческаяв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Неполный коммерческий строительный комплекс & nbsp; в очень хорошем месте в муниципалитете Э…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…
Магазинв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

недорогая
элитное

Недвижимость в Фамагусте: виды жилья и преимущества покупки

Еще несколько лет назад из-за конфликта между Северным и Южным Кипром жилая недвижимость в Фамагусте не пользовалась большим спросом. Сейчас ситуация налаживается: растет экономика, развивается медицина, в город заходят крупные торговые сети. Соответственно, становится востребованным жилье: его активно скупают те, кто хотел бы получить ВНЖ или организовать место для регулярного отдыха.

Где можно купить недвижимость в Фамагусте

Главная достопримечательность города — чистые песчаные пляжи. Раньше рядом с ними высились лучшие отели Кипра. Но после войны концепцию сменили, и теперь все чаще их сменяют современные жилые комплексы с небольшими апартаментами-студиями и просторными двухкомнатными и трехкомнатными квартирами.

В остальных районах можно найти жилье на любой вкус:

  • Элитные виллы с частными бассейнами и большой придомовой территорией. Самая высокая стоимость вилл в Фамагусте фиксируется в историческом районе Вароша. На окраинах покупка обходится дешевле.
  • Объединенные в архитектурные ансамбли таунхаусы.
  • Многоквартирные дома, позволяющие купить недвижимость в Фамагусте по выгодной цене.

Наиболее популярны в таких домах дешевые однокомнатные квартиры. Их легко сдать, продать и, к тому же, на них самые низкие налоги.

Преимущества покупки

За последние годы цены на жилье в Фамагусте увеличились на 8-10% и продолжают расти. По прогнозам, через 5 лет квадратный метр здесь подорожает в полтора раза. Поэтому сейчас самый подходящий момент для приобретения недвижимости в Фамагусте и ее окрестностях. Особенно для тех, кто собирается на ПМЖ.

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