Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Zelenika-Kuti
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционнаяв Zelenika-Kuti, Черногория
Инвестиционная
Zelenika-Kuti, Черногория
16 403 м²
€ 3,500,000

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти