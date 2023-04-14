Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Zelenika-Kuti
  5. Гостиницы, отели

Купить отель с бассейном в Zelenika-Kuti, Черногория

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 47 комнатв Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат 3 300 м² Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти