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Купить отель с видом на море в Zelenika-Kuti, Черногория

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2 объекта найдено
Отель 9 комнатв Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 450,000
Небольшой отель на первой линии Кумбора. Номерной фонд гостиницы рассчитан на 20 человек, ес…
Отель 47 комнатв Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат 3 300 м² Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…

Параметры недвижимости в Zelenika-Kuti, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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