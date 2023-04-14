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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Купить коммерческую недвижимость в Zelenika-Kuti, Черногория
Зеленика
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17 объектов найдено
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Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 150,000
U2-140. Plac u naselju Baošići Parcela se nalazi samo 200 metara od mora i okružena je živo…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
300 м²
€ 500,000
K2-037. Mini Hotel in KumborA villa on the coastline of Kumbor holiday village for sale. The…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
86 м²
€ 280,000
K2-037-1. Cafe with a pier on the first line in KumborA cafe for renovation, with its own ma…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
3 600 м²
€ 4,500,000
K2-003. Четырехзвездочный отель в отеле KumborFrontline продается в Кумборе, регион Херцег-Н…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
450 м²
€ 2,000,000
K2-024. Hotel in DjenoviciHotel for sale in Herceg Novi region, Montenegro. Selling a magnif…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 160,000
U2-028. Большой большой участок в курортной деревне Дженовичи. Участок расположен в оливково…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
90 м²
1 Этаж
€ 380,000
K2-023. Kumbor Kıyı Şeridinde Kurulu Düzen İşKumbor'da, deniz kenarında kıyı şeridinde…
Коммерческая
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 2,525,000
U2-043. Продается большая недвижимость на первом прибрежном участке площадью 1 873 кв. Он ра…
Коммерческая
Зеленика, Черногория
€ 70,000
U5-112. Large urbanized plot in ZelenikaFor sale flat urbanized plot with a total area of 83…
Отель 9 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
9 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 450,000
Небольшой отель на первой линии Кумбора. Номерной фонд гостиницы рассчитан на 20 человек, ес…
Инвестиционная
Zelenika-Kuti, Черногория
16 403 м²
€ 3,500,000
Коммерческая 10 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
10 Количество комнат
378 м²
€ 850,000
Мини-отель на 40 гостей в 10 апартаментах в Кумборе. Квартиры полностью оборудованы, от 2 до…
Коммерческая 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат
3 500 м²
€ 4,000,000
3-звёздочный отельный комплекс, который расположен на побережье Адриатического моря, в эколо…
Коммерческая 5 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат
300 м²
€ 600,000
Мини-отель на первой линии в Бока Которском заливе. Вилла “Apartament SM” (класс 2*), площад…
Коммерческая 9 спален
Зеленика, Черногория
550 м²
€ 580,000
Готовый туристический бизнес в Зеленике, в тихом, уединеннои районе, рядом с городом Герцег-…
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат
3 300 м²
Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…
Отель 9 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
9 ванных комнат
300 м²
€ 500,000
Продается дом-апартаменты (Отель) с видом на море на берегу Адриатического моря в Черногории…
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