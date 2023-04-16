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Купить коммерческую недвижимость в Зеленика, Черногория

2 объекта найдено
Коммерческаяв Зеленика, Черногория
Коммерческая
Зеленика, Черногория
€ 70,000
U5-112. Large urbanized plot in ZelenikaFor sale flat urbanized plot with a total area of 83…
Коммерческая 9 спаленв Зеленика, Черногория
Коммерческая 9 спален
Зеленика, Черногория
550 м²
€ 580,000
Готовый туристический бизнес в Зеленике, в тихом, уединеннои районе, рядом с городом Герцег-…
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