Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Жабляк
  4. Жабляк
  5. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Жабляк, Черногория

Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционнаяв Жабляк, Черногория
Инвестиционная
Жабляк, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 600,000
Жабляк, Центр — Дом на восемь квартир в центре города на продажу — Арендный бизнес   Продает…
Realting.com
Перейти