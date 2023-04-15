Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Жабляк
  4. Жабляк
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в Жабляк, Черногория

Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель 1 спальняв Жабляк, Черногория
Отель 1 спальня
Жабляк, Черногория
167 м²
€ 250,000
NUM P003 Новый инвестиционный проект на севере Черногории в непосредственной близости от н…
Отельв Жабляк, Черногория
Отель
Жабляк, Черногория
350 м²
€ 350,000
K4-032. Мини-отель с рестораном на реке Тара. Продается мини-отель площадью 350 кв.м., распо…
Отель 5 спаленв Жабляк, Черногория
Отель 5 спален
Жабляк, Черногория
228 м²
€ 210,000
Realting.com
Перейти