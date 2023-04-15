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Купить доходный дом в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
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1 объект найдено
Доходный домв Жабляк, Черногория
Доходный дом
Жабляк, Черногория
370 м²
€ 370,000
Шале Dorma на продажу, Жабляк. Общая площадь шале составляет 370 кв. м, а участок около 600 …

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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