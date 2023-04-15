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Купить инвестиционная недвижимость в Община Жабляк, Черногория

Жабляк
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Borje, Черногория
Инвестиционная
Borje, Черногория
210 м² 1 Этаж
€ 220,000
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес  Продаются три новых дома: На у…
Инвестиционнаяв Жабляк, Черногория
Инвестиционная
Жабляк, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 600,000
Жабляк, Центр — Дом на восемь квартир в центре города на продажу — Арендный бизнес   Продает…

Параметры недвижимости в Община Жабляк, Черногория

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с видом на море
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