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Купить коммерческую недвижимость в Жабляк, Черногория

6 объектов найдено
Доходный домв Жабляк, Черногория
Доходный дом
Жабляк, Черногория
370 м²
€ 370,000
Шале Dorma на продажу, Жабляк. Общая площадь шале составляет 370 кв. м, а участок около 600 …
Отель 1 спальняв Жабляк, Черногория
Отель 1 спальня
Жабляк, Черногория
167 м²
€ 250,000
NUM P003 Новый инвестиционный проект на севере Черногории в непосредственной близости от н…
Отельв Жабляк, Черногория
Отель
Жабляк, Черногория
350 м²
€ 350,000
K4-032. Мини-отель с рестораном на реке Тара. Продается мини-отель площадью 350 кв.м., распо…
Инвестиционнаяв Жабляк, Черногория
Инвестиционная
Жабляк, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 600,000
Жабляк, Центр — Дом на восемь квартир в центре города на продажу — Арендный бизнес   Продает…
Отель 5 спаленв Жабляк, Черногория
Отель 5 спален
Жабляк, Черногория
228 м²
€ 210,000
Коммерческая 12 комнатв Жабляк, Черногория
Коммерческая 12 комнат
Жабляк, Черногория
12 Количество комнат 510 м²
€ 370,000
Продажа 6-ти домов на потрясающем горнолыжном курорте - Жабляк. Участок каждого из домов 2…
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