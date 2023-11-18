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Коммерческая недвижимость в Вирпазар, Черногория

1 объект найдено
Ресторан, кафе в Вирпазар, Черногория
Ресторан, кафе
Вирпазар, Черногория
Площадь 950 м²
Код объекта - 2.27.16.1795Ферма по выращиванию рыбы. с бассейнами  1000м2. Годовой выход рыб…
€550,000
Realting.com
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