Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Община Ульцинь
  5. Доходные дома

Доходные дома в Община Ульцинь, Черногория

коммерческая недвижимость
11
отели
8
Доходный дом В архив
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом в Община Ульцинь, Черногория
Доходный дом
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 1 750 м²
Отель на продажу в Улцине, недалеко от Велика Плаза Отель расположен на участке площадью 139…
€1,78 млн
Realting.com
Перейти