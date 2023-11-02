Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Община Ульцинь
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Община Ульцинь, Черногория

коммерческая недвижимость
11
отели
8
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Доходный дом в Община Бар, Черногория
Доходный дом
Община Бар, Черногория
Площадь 820 м²
Уникальная недвижимость в Черногории Этот особняк в стиле замка расположен в сосновом лесу, …
€1,98 млн
Доходный дом в Бар, Черногория
Доходный дом
Бар, Черногория
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Здание в Баре, которое используется как гостиница, всего в 300 м от моря и набережной. Четыр…
€1,29 млн
Коммерческая в Buljarica, Черногория
Коммерческая
Buljarica, Черногория
Площадь 700 м²
Предлагается готовый гостиничный бизнес в Петроваце по цене ниже рыночной. Это действующий а…
€688,140
Отель 10 спален с видом на море, с двором в Рафаиловичи, Черногория
Отель 10 спален с видом на море, с двором
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
В маленьком курортном городке Рафаиловичи продаётся каменный дом - мини отель из 1813 года.Д…
€750,000
Отель 22 спальни в Черногория
Отель 22 спальни
Черногория
Количество спален 22
Площадь 1 230 м²
Код объекта - 1.29.17.9125Представляем вам туристический комплекс, который сейчас продается …
€2,87 млн
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 27
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Мини-отель с бассейном и видом на море в Бечичах Объект построен 2010 году. Общая площадь з…
€2,21 млн
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Площадь 400 м²
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
€345,600
Коммерческая с видом на море в Черногория
Коммерческая с видом на море
Черногория
Площадь 98 м²
Код объекта - 1.25.2.9739Недостроенный дом с большим участком земли в Добра Вода, Бар Характ…
€54,309
Отель в Община Колашин, Черногория
Отель
Община Колашин, Черногория
Площадь 1 м²
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
€1
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Община Будва, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Община Будва, Черногория
Площадь 777 м²
Описание Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный обьект в фазе строительства…
€54,013
Отель 13 спален в Черногория
Отель 13 спален
Черногория
Количество спален 13
Площадь 600 м²
Код объекта - 8.30.17.11500Мини-отель в центре Петроваца на 13 номеров с прекрасным ухоженны…
€1,65 млн
Отель с Spalni, под аренду в Община Будва, Черногория
Отель с Spalni, под аренду
Община Будва, Черногория
Площадь 1 000 м²
Код объекта - 1.30.17.6353Продается целевой бизнес с полным комплектом документов Министерст…
€2,48 млн
Realting.com
Перейти