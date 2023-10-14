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Продажа офисных помещений в Община Ульцинь, Черногория

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1 объект найдено
Офис в Община Ульцинь, Черногория
Офис
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 2 000 м²
Код объекта - 1.29.16.9107Предлагается к продаже завод в г. Ульцинь. Здание бывшей пекарни. …
€850,000
Realting.com
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