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Отели с бассейном в Община Ульцинь, Черногория

Ульцинь
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2 объекта найдено
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание в Ульцинь, Черногория
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 600 м²
Площадь: 1,600 м2; Количество апартаментов: 10; Размер апартаментов: 90м2-310м2; Число эт…
€1,65 млн
Отель 10 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
Комнаты 10
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…
€1,65 млн

Типы недвижимости в Община Ульцинь

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