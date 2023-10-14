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Отели с видом на горы в Община Ульцинь, Черногория

Ульцинь
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание в Ульцинь, Черногория
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 600 м²
Площадь: 1,600 м2; Количество апартаментов: 10; Размер апартаментов: 90м2-310м2; Число эт…
€1,65 млн

Типы недвижимости в Община Ульцинь

коммерческая недвижимость
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