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Отели в Община Ульцинь, Черногория

Ульцинь
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8 объектов найдено
Отель 22 спальни в Община Ульцинь, Черногория
Отель 22 спальни
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 22
Площадь 1 230 м²
Код объекта - 1.29.17.9125Представляем вам туристический комплекс, который сейчас продается …
€2,90 млн
Отель 18 спален в Община Ульцинь, Черногория
Отель 18 спален
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 18
Площадь 2 400 м²
Код объекта - 1.29.17.9585Уникальный отель в Ульцине Аида, заполняемость до 70 человек. Осно…
€1,95 млн
Отель 51 спальня в Община Ульцинь, Черногория
Отель 51 спальня
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 51
Площадь 1 750 м²
Код объекта - 7.29.17.10315Отель состоит из 51 номера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, от…
€1,78 млн
Отель 55 спален в Община Ульцинь, Черногория
Отель 55 спален
Община Ульцинь, Черногория
Количество спален 55
Площадь 3 000 м²
Код объекта - 7.29.17.10318Отель площадью 3 000 м2 расположен в тихом районе города Улцинь, …
€2,40 млн
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание в Ульцинь, Черногория
Отель с парковкой, с мебелью, новое здание
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 600 м²
Площадь: 1,600 м2; Количество апартаментов: 10; Размер апартаментов: 90м2-310м2; Число эт…
€1,65 млн
Отель 10 спален в Ульцинь, Черногория
Отель 10 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 10
Площадь 1 600 м²
NUM 2404 Новый роскошный пятизвездочный отель, построенный в 2017 году для продажи. Отель …
€1,78 млн
Отель с ванной в Община Ульцинь, Черногория
Отель с ванной
Община Ульцинь, Черногория
Площадь 1 000 м²
Код объекта - 1.29.17.9048Русский   Отель с 23 апартаментами в 150 м от взнаменитой Великой …
€1,30 млн
Отель 10 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ульцинь, Черногория
Комнаты 10
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…
€1,65 млн

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