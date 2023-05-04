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Коммерческая недвижимость в Ульцинь, Черногория

4 объекта найдено
Отель в Ульцинь, Черногория
Отель
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 600 м²
€ 1,650,000
Коммерческая 28 комнат в Ульцинь, Черногория
Коммерческая 28 комнат
Ульцинь, Черногория
Комнаты 28
Площадь 1 800 м²
€ 1,650,000
Отель 10 спален в Ульцинь, Черногория
Отель 10 спален
Ульцинь, Черногория
Количество спален 10
Площадь 1 600 м²
€ 1,780,000
Отель 10 комнат в Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат
Ульцинь, Черногория
Комнаты 10
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
€ 1,650,000
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