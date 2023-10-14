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Коммерческая недвижимость в Топла, Черногория

3 объекта найдено
Коммерческая с видом на море в Топла, Черногория
Коммерческая с видом на море
Топла, Черногория
U2-340. Урбанизированная недвижимость с видом на море недалеко от Герцег-Нови. Для продажи у…
€1,28 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Топла, Черногория
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Топла, Черногория
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
К9-1003. Семейный мини-отель в ТоплеПродается небольшой семейный отель в Топле, залив Герцег…
€490,000
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Ресторан, кафе у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Площадь 26 м²
Херцег Нови. Действующий бизнес на променадной набережной. Расстояние до моря 5 м. Каф…
€165,000
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