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Купить отель с бассейном в Тиват, Черногория

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3 объекта найдено
Отель 17 комнатв Тиват, Черногория
Отель 17 комнат
Тиват, Черногория
17 Количество комнат 1 430 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
Регион: Тиват Расстояние от моря: 10 м Количество номеров: 17 Площадь объекта: 1430 кв.м …
Отель 9 комнатв Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
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