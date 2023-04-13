Купить отель с видом на море в Тиват, Черногория

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7 объектов найдено
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Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,260,000
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 110 м²
€ 1,700,000
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 1,300,000
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 200 м²
€ 1,500,000
Отель 10 комнат
Тиват, Черногория
10 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 875,000
Отель расположен на первой линии моря, в 30 метрах от пляжа и всего в 6 км от международного…
Отель 17 комнат
Тиват, Черногория
17 Количество комнат
1 430 м²
Количество этажей 3
€ 2,250,000
Регион: Тиват Расстояние от моря: 10 м Количество номеров: 17 Площадь объекта: 1430 кв.м …
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат
1 000 м²
Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
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