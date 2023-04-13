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Купить отель с видом на горы в Тиват, Черногория

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2 объекта найдено
Отель 21 комнатав Тиват, Черногория
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
21 Количество комнат 1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
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