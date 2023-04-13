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Купить отель в Тиват, Черногория

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14 объектов найдено
Отель 3 спальнив Тиват, Черногория
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
600 м²
€ 1,400,000
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
Отель 12 спаленв Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
500 м²
Цена по запросу
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Отель 9 комнатв Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,260,000
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
Отель 21 комнатав Тиват, Черногория
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
21 Количество комнат 1 200 м² Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 12 спаленв Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 110 м²
€ 1,700,000
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
Отель 12 спаленв Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 1,300,000
Отель 12 спаленв Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 200 м²
€ 1,500,000
Отель 12 спаленв Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 570 м²
€ 990,000
Предлагается на продажу готовый бизнес, состоящий из 5 отдельных апартаментов. Из окон кажды…
Отель 1 ваннаяв Тиват, Черногория
Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 44 м²
€ 317,800
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
Отель 10 комнатв Тиват, Черногория
Отель 10 комнат
Тиват, Черногория
10 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 875,000
Отель расположен на первой линии моря, в 30 метрах от пляжа и всего в 6 км от международного…
Отель 17 комнатв Тиват, Черногория
Отель 17 комнат
Тиват, Черногория
17 Количество комнат 1 430 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
Регион: Тиват Расстояние от моря: 10 м Количество номеров: 17 Площадь объекта: 1430 кв.м …
Отель 9 комнатв Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
Отельв Тиват, Черногория
Отель
Тиват, Черногория
600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
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