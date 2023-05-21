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Коммерческая недвижимость с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
30
Крашичи
6
Радовичи
5
21 объект найдено
Коммерческая в Крашичи, Черногория
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 200,000
U5-121. Участок в Люстице, Красичи  Продается участок, который находится в городе Краси…
Отель 5 спален в durasevici, Черногория
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
€ 1,570,000
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
Площадь 520 м²
€ 325,000
U5-117. Project on Lustica-Tivat-Bogishece.For sale Plot 1150m2. The construction of tw…
Коммерческая в Крашичи, Черногория
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 125,000
U2-358. Урбанизированный участок с панорамным видом на море в КрасичиПродается исключительна…
Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 150,000
U2-343. Урбанизированный участок с видом на море в продаже TivatUrgent! Продается урбанизир…
Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 330,000
U4-236. Urbanized Plot on the First LineUrbanized plot on the first line, in Tivat, Monteneg…
Коммерческая в Радовичи, Черногория
Коммерческая
Радовичи, Черногория
€ 960,000
U2-335. Urbanized Plot on the First LineUrbanized plot for sale on Lustica, with an area of …
Коммерческая в Крашичи, Черногория
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 460,000
U3-145. Отличный участок для строительства виллОчень красивый участок, расположенный в Краси…
Коммерческая в Крашичи, Черногория
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 1
U5-1015. Страна с законченным проектом 5-звездочного отеля & NBSP; Продается страна с за…
Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
€ 1,250,000
K2-021. Мини-отель на первой линии, TivatMini-отель на продажу на & nbsp; первая линия Тиват…
Коммерческая в Тиват, Черногория
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 240,000
U2-342. Урбанизированная недвижимость с видом на море в Тивате. Продается урбанизированная п…
Отель 9 комнат в Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 9
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
€ 1,260,000
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Цена по запросу
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 110 м²
€ 1,700,000
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 400 м²
€ 1,300,000
Отель 10 спален в Крашичи, Черногория
Отель 10 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 10
Площадь 350 м²
€ 945,000
Отель 4 спальни в Крашичи, Черногория
Отель 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 150 м²
€ 368,000
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Площадь 3 600 м²
€ 6,145,000
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 200 м²
€ 1,500,000
Отель 9 комнат в Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

отели
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