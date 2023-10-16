Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Черногория
  4. Община Тиват
  5. Доходные дома

Доходные дома в Община Тиват, Черногория

коммерческая недвижимость
42
отели
21
инвестиционная недвижимость
4
Доходный дом В архив
Очистить
3 объекта найдено
Доходный дом в Община Тиват, Черногория
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
Площадь 714 м²
Торгово-жилое здание в Тивате Площадь: 714м2 Площадь участка: 680м2 Здание расположено в неп…
€2,30 млн
Доходный дом в Община Тиват, Черногория
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
Площадь 230 м²
Большой дом с рестораном, расположенный в Тивате, идеально подходит для небольшой гостиницы.…
€1,000,000
Доходный дом в Община Тиват, Черногория
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
Площадь 270 м²
О недвижимости: Дом с коммерческими помещениями, расположенный в непосредственной близости о…
€600,000
Realting.com
Перейти