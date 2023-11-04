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Продажа офисных помещений в Община Тиват, Черногория

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1 объект найдено
ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА в Тиват, Черногория
ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Коммерческие помещения площадью от 50 м2 до 222 м2. Идеальная инфраструктура Этот клубны…
€750,000
Realting.com
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