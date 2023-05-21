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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Община Тиват, Черногория

Радовичи
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Цена по запросу
Инвестиционная в Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Площадь 3 600 м²
€ 6,145,000

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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