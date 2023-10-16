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Инвестиционная недвижимость в Община Тиват, Черногория

Радовичи
3
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Барская Ривьера, район Утеха. Участок земли под элитное строительство на первой линии у …
Цена по запросу
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Бока Которский залив, Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Земельный участок под строи…
Цена по запросу
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 3 600 м²
Полуостров Луштица. Инвестиционный Проект строительства элитных вилл в Волчьей Бухте. П…
€6,15 млн
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Тиват, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Тиват, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000

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