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Отели с бассейном в Община Тиват, Черногория

Тиват
12
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2 объекта найдено
Отель 9 комнат в Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
Отель 18 комнат в Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 18
Площадь 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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