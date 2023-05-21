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Отели с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
12
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8 объектов найдено
Отель 5 спален в durasevici, Черногория
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
€ 1,570,000
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Отель 9 комнат в Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 9
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
€ 1,260,000
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 110 м²
€ 1,700,000
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 400 м²
€ 1,300,000
Отель 10 спален в Крашичи, Черногория
Отель 10 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 10
Площадь 350 м²
€ 945,000
Отель 4 спальни в Крашичи, Черногория
Отель 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 150 м²
€ 368,000
Отель 12 спален в Тиват, Черногория
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 12
Площадь 1 200 м²
€ 1,500,000
Отель 9 комнат в Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 9
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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