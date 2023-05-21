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Отели с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Тиват
12
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2 объекта найдено
Отель 21 комната в Тиват, Черногория
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
Комнаты 21
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 18 комнат в Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 18
Площадь 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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