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Отели в Община Тиват, Черногория
Тиват
11
Крашичи
3
Отель
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21 объект найдено
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Отель 9 спален
durasevici, Черногория
15
9
432 м²
4
ID 587 Продается апарт отель в Тивате, Калардово, Брда Отель состоит из 9 апартаментов…
€990,000
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Отель 7 спален
Община Тиват, Черногория
7
Код объекта - 1.28.17.9329Предлагается к продаже большая вилла в Тивате с бассейном. На вилл…
€1,10 млн
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Отель 11 спален
Община Тиват, Черногория
11
500 м²
Код объекта - 1.28.17.11372 Предлагается к продаже отель в Тивате. Отель работает. На …
€1,50 млн
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Отель 5 спален
Община Тиват, Черногория
5
400 м²
Код объекта - 1.28.17.11521Продается готовый бизнес на 5 квартир Квартиры подходят для кру…
€1,40 млн
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Отель 10 спален
Община Тиват, Черногория
10
330 м²
Код объекта - 1.28.17.11524Продается готовый бизнес Мини отель на 10 номеров. Номера 39м2, …
€1,20 млн
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Отель с видом на море, с видом на горы, с парковка
Крашичи, Черногория
350 м²
Объект расположен в поселке Крашичи, Општина Тиват на первой линии над кромкой моря в Боко-К…
€900,000
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Отель 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
durasevici, Черногория
6
5
360 м²
3
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
€1,57 млн
Рекомендовать
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
3
600 м²
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
12
500 м²
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 9 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Тиват, Черногория
9
360 м²
3
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
€1,26 млн
Рекомендовать
Отель 21 комната с видом на горы
Тиват, Черногория
21
1 200 м²
3
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
400 м²
Тиват, район Калимань - рядом с Porto Montenegro. Мини отель на первой линии у моря. Р…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
10
350 м²
Тиватская ривьера, район Крашичи. Строительство мини-отеля на 10 номеров. Первая лин…
€945,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
4
150 м²
Мини отель на 4 номера на Тиватской ривьере, в районе Крашичи. Всего апартаментов 4 Об…
€368,000
Рекомендовать
Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 200 м²
иват, строгий центр города, район Подкуке. Новый жилой дом, который может стать апарт-от…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
1
44 м²
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
€317,800
Рекомендовать
Отель 9 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Тиват, Черногория
9
1 000 м²
4
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
€5,00 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален
Община Тиват, Черногория
11
500 м²
Код объекта - 1.28.17.6073Вилла/действующий мини-отель’’Тиват Стар’’в г. Тиват. Научастке 34…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с террасой
Тиват, Черногория
600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
€2,63 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с кондиционером, с бассейном
Тиват, Черногория
18
600 м²
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
€2,63 млн
Рекомендовать
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