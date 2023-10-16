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Коммерческая
Черногория
Община Тиват
Коммерческая недвижимость в Община Тиват, Черногория
Тиват
24
Крашичи
5
Радовичи
3
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42 объекта найдено
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Коммерческая с парковкой, с гаражом, с садом
Тиват, Черногория
284 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира в фантастическом месте в комплексе "Dukley Garden…
€990,000
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Отель 9 спален
durasevici, Черногория
15
9
432 м²
4
ID 587 Продается апарт отель в Тивате, Калардово, Брда Отель состоит из 9 апартаментов…
€990,000
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Отель 7 спален
Община Тиват, Черногория
7
Код объекта - 1.28.17.9329Предлагается к продаже большая вилла в Тивате с бассейном. На вилл…
€1,10 млн
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Отель 11 спален
Община Тиват, Черногория
11
500 м²
Код объекта - 1.28.17.11372 Предлагается к продаже отель в Тивате. Отель работает. На …
€1,50 млн
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Отель 5 спален
Община Тиват, Черногория
5
400 м²
Код объекта - 1.28.17.11521Продается готовый бизнес на 5 квартир Квартиры подходят для кру…
€1,40 млн
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Отель 10 спален
Община Тиват, Черногория
10
330 м²
Код объекта - 1.28.17.11524Продается готовый бизнес Мини отель на 10 номеров. Номера 39м2, …
€1,20 млн
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Коммерческая с парковкой
Тиват, Черногория
1 400 м²
Д11-042. Инвестиционный участок в Донья ЛастваПродажа - Инвестиционный участок в Донья Ластв…
€1,12 млн
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Отель с видом на море, с видом на горы, с парковка
Крашичи, Черногория
350 м²
Объект расположен в поселке Крашичи, Општина Тиват на первой линии над кромкой моря в Боко-К…
€900,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-121. Участок в Люстице, Красичи Продается участок, который находится в городе Красичи и …
€200,000
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Отель 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
durasevici, Черногория
6
5
360 м²
3
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
€1,57 млн
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Коммерческая
Тиват, Черногория
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в деревне Кавах, Тиватский район. Асфальт…
€105,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
70 м²
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в пригороде Тиват ( Кавах ). Участок 3320 …
€800,000
Рекомендовать
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
714 м²
Торгово-жилое здание в Тивате Площадь: 714м2 Площадь участка: 680м2 Здание расположено в неп…
€2,30 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Община Тиват, Черногория
230 м²
Большой дом с рестораном, расположенный в Тивате, идеально подходит для небольшой гостиницы.…
€1,000,000
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Доходный дом
Община Тиват, Черногория
270 м²
О недвижимости: Дом с коммерческими помещениями, расположенный в непосредственной близости о…
€600,000
Рекомендовать
Коммерческая 12 комнат
Тиват, Черногория
12
500 м²
Вилла/действующий мини-отель общей площадью 500 кв.м. на участке 340 кв.м. на первой линии в…
€1,35 млн
Рекомендовать
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
3
600 м²
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
12
500 м²
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Тиват, Черногория
520 м²
U5-117. Project on Lustica-Tivat-Bogishece.For sale Plot 1150m2. The construction of two bui…
€325,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Крашичи, Черногория
U5-1015. Страна с законченным проектом 5-звездочного отеля & NBSP; Продается страна с законч…
€1
Рекомендовать
Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
363 м²
4
K2-021. Мини-отель на первой линии, TivatMini-отель на продажу на & nbsp; первая линия Тиват…
€1,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Тиват, Черногория
U2-342. Урбанизированная недвижимость с видом на море в Тивате. Продается урбанизированная п…
€240,000
Рекомендовать
Коммерческая
Тиват, Черногория
33 м²
Коммерческое помещение на продажу в центре Тивата, Черногория. Изысканное расположение и сни…
€160,000
Рекомендовать
Коммерческая
Тиват, Черногория
714 м²
For sale a residential building in Tivat, on the main boulevard, right next to elementary an…
€2,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 12 спален
Тиват, Черногория
12
12
363 м²
Полностью меблированный мини-отель на набережной на продажу расположен рядом со старой город…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 9 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Тиват, Черногория
9
360 м²
3
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
€1,26 млн
Рекомендовать
Отель 21 комната с видом на горы
Тиват, Черногория
21
1 200 м²
3
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
€1,80 млн
Рекомендовать
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Барская Ривьера, район Утеха. Участок земли под элитное строительство на первой линии у …
Цена по запросу
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
16 287 м²
Бока Которский залив, Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Земельный участок под строи…
Цена по запросу
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Отель 12 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Тиват, Черногория
12
1 110 м²
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
€1,70 млн
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