Купить коммерческую недвижимость в Тиват, Черногория

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32 объекта найдено
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Коммерческая 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
€ 800,000
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в пригороде Тиват ( Кавах ). Участок 3320 …
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 100,000
Мы предлагаем на продажу урбанизированный участок в деревне Кавах, Тиватский район. Асфальт…
Коммерческая 12 комнат
Тиват, Черногория
12 Количество комнат
500 м²
€ 1,350,000
Вилла/действующий мини-отель общей площадью 500 кв.м. на участке 340 кв.м. на первой линии в…
Отель 3 спальни
Тиват, Черногория
600 м²
€ 1,400,000
NUM 771 Мини-отель находится в тихом районе Тивата, всего в 700 м от моря и ближайшего пля…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
500 м²
Цена по запросу
NUM 2674 Четырехэтажный мини-отель на продажу в городе Тиват. Здание общей площадью 500 м2 р…
Коммерческая
Тиват, Черногория
520 м²
€ 325,000
U5-117. Project on Lustica-Tivat-Bogishece.For sale Plot 1150m2. The construction of tw…
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 150,000
U2-343. Урбанизированный участок с видом на море в продаже TivatUrgent! Продается урбанизир…
Коммерческая
Тиват, Черногория
265 м²
€ 690,000
K3-002. Коммерческое помещение для ресторана или магазина в Тивате. Большое коммерческое пом…
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 495,000
U2-341. Urbanized plot on the beachfrontA new building plot in Tivat: area 1000m2, building …
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 220,000
U2-339. Урбанизированная панорамная недвижимость в Тивате. Урбанизированная панорамная секци…
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 330,000
U4-236. Urbanized Plot on the First LineUrbanized plot on the first line, in Tivat, Monteneg…
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 260,000
U2-336. Urbanized Plot Near TivatTwo urban parcels for the construction of two buildings wit…
Коммерческая
Тиват, Черногория
400 м²
Количество этажей 3
€ 840,000
К2 - 1001. Working Mini - Отель в ТиватеWorking Mini - Отель на продажу в Тивате, Черногория…
Коммерческая
Тиват, Черногория
363 м²
Количество этажей 4
€ 1,250,000
K2-021. Мини-отель на первой линии, TivatMini-отель на продажу на & nbsp; первая линия Тиват…
Коммерческая
Тиват, Черногория
€ 240,000
U2-342. Урбанизированная недвижимость с видом на море в Тивате. Продается урбанизированная п…
Коммерческая
Тиват, Черногория
33 м²
€ 160,000
Коммерческое помещение на продажу в центре Тивата, Черногория. Изысканное расположение и сни…
Коммерческая
Тиват, Черногория
714 м²
€ 2,300,000
For sale a residential building in Tivat, on the main boulevard, right next to elementary an…
Коммерческая 12 спален
Тиват, Черногория
12 ванных комнат
363 м²
€ 1,700,000
Полностью меблированный мини-отель на набережной на продажу расположен рядом со старой город…
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,260,000
Небольшой уютный апарт-отель в Тивате. На каждом этаже располагается по 3 апартамента: 35 м2…
Отель 21 комната
Тиват, Черногория
21 Количество комнат
1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,800,000
Гостиница - новостройка с 10 квартирами, большой террасой и просторным гаражом (300 м2). Ст…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 110 м²
€ 1,700,000
Расстояние до моря 350м. Общая площадь 1110 кв.м., включая подземный гараж Площадь под…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
400 м²
€ 1,300,000
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
1 200 м²
€ 1,500,000
Инвестиционная
Тиват, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Отель 12 спален
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
570 м²
€ 990,000
Предлагается на продажу готовый бизнес, состоящий из 5 отдельных апартаментов. Из окон кажды…
Отель 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
44 м²
€ 317,800
Boka Place - новый городской квартал, в котором царит атмосфера праздника и благополучия. Зд…
Коммерческая 5 комнат
Тиват, Черногория
5 Количество комнат
600 м²
€ 1,300,000
Отель на 5 апартаментов с 1 и 2 спальнями, площадью 90-100 м2 расположен в тихом районе, в 6…
Отель 10 комнат
Тиват, Черногория
10 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 875,000
Отель расположен на первой линии моря, в 30 метрах от пляжа и всего в 6 км от международного…
Отель 17 комнат
Тиват, Черногория
17 Количество комнат
1 430 м²
Количество этажей 3
€ 2,250,000
Регион: Тиват Расстояние от моря: 10 м Количество номеров: 17 Площадь объекта: 1430 кв.м …
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат
1 000 м²
Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
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