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Купить коммерческую недвижимость с бассейном в Черногории

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25 объектов найдено
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…
Отель 7 спаленв Черногория, Черногория
Отель 7 спален
Черногория, Черногория
275 м² Количество этажей 3
€ 1,200,000
4-звездочный отель, расположенный в Херцег-Нови, Черногория. Общая площадь с земельным участ…
Отель 40 комнатв Община Будва, Черногория
Отель 40 комнат
Община Будва, Черногория
40 Количество комнат 2 480 м² Количество этажей 4
€ 5,200,000
Современный 4-звездочный отель, расположенный в Будве, Черногория. Общая площадь: 2480м2 4 э…
Отель 14 комнатв Сутоморе, Черногория
Отель 14 комнат
Сутоморе, Черногория
14 Количество комнат 480 м² Количество этажей 4
€ 450,000
Небольшой отель с собственным бассейном, предлагается к продаже в Сутоморе. Площадь отеля -…
Отель 42 комнатыв Будва, Черногория
Отель 42 комнаты
Будва, Черногория
42 Количество комнат 1 150 м² Количество этажей 4
€ 2,100,000
Отель на продажу в Будве, всего в 200 метрах от пляжа. Площадь отеля составляет 1150 м2, ест…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 28 комнатв Херцег-Нови, Черногория
Отель 28 комнат
Херцег-Нови, Черногория
28 Количество комнат 2 126 м² Количество этажей 4
€ 2,000,000
Отель расположен на набережной Pet Danica, первая линия моря. Это внушительное здание, постр…
Отель 24 комнатыв Херцег-Нови, Черногория
Отель 24 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
24 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Недвижимость расположена на южном склоне Савины, в жилом районе, где много частных вилл и ап…
Отель 10 комнатв Доброта, Черногория
Отель 10 комнат
Доброта, Черногория
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,800,000
Роскошный бутик-отель расположен на первой линии моря в Доброте и предлагает частную пляжную…
Отель 17 комнатв Тиват, Черногория
Отель 17 комнат
Тиват, Черногория
17 Количество комнат 1 430 м² Количество этажей 3
€ 2,250,000
Регион: Тиват Расстояние от моря: 10 м Количество номеров: 17 Площадь объекта: 1430 кв.м …
Отель 9 комнатв Тиват, Черногория
Отель 9 комнат
Тиват, Черногория
9 Количество комнат 1 000 м² Количество этажей 4
€ 5,000,000
ОТЕЛЬ 4* В ТИВАТЕ. Расстояние от моря: 150 м Количество номеров: 9 Площадь объекта: 1000 …
Отель 47 комнатв Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 47 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
47 Количество комнат 3 300 м² Количество этажей 2
€ 3,600,000
ОТЕЛЬ В КУМБОРЕ 4* Расстояние от моря: 80 м Площадь объекта: 3300 кв.м. Площадь участка:…
Отель 15 комнатв Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
Отель 20 спаленв Черногория, Черногория
Отель 20 спален
Черногория, Черногория
550 м²
€ 550,000
Код объекта - 1.30.17.8280Этно-село на 20 апартаментов расположено в 12 км от Будвы в сторон…
Отель 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Отель 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
242 м²
€ 1,800,000
В комплексе Dukley Gardens 36 резиденций с 202 апартаментами класса de luxe с площадями от 1…
Коммерческаяв Seoca, Черногория
Коммерческая
Seoca, Черногория
€ 1,500
Будва, Сеоца – Жилой комплекс с великолепным видом на море на продажу Новый жилой комплекс н…
Отель 7 спаленв Черногория, Черногория
Отель 7 спален
Черногория, Черногория
400 м²
€ 990,000
Код объекта - 1.20.17.7536Отель площадью 400 м2 на продажу в Каменари.Отель был домом семьи …
Отель 12 комнатв Сушчепан, Черногория
Отель 12 комнат
Сушчепан, Черногория
12 Количество комнат 396 м²
€ 650,000
Продаётся трёхэтажный дом на 5 квартир с мебелью. Первая линия от моря. Свой причал. На п…
Отель 18 комнатв Тиват, Черногория
Отель 18 комнат
Тиват, Черногория
18 Количество комнат 600 м²
€ 2,625,000
Комфортный, компактный отель в Тивате, уровень три звезды на берегу одного из красивейших за…
Отель 10 комнатв Kunje, Черногория
Отель 10 комнат
Kunje, Черногория
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 3
€ 650,000
К продаже предлагается трехэтажный отель площадью 600м2 с гостевым домом 35м2. На первом эта…
Отель 10 комнатв Ульцинь, Черногория
Отель 10 комнат
Ульцинь, Черногория
10 Количество комнат 1 600 м² Количество этажей 7
€ 1,650,000
Продается новый, роскошный пятизвездочный отель, который был введен в эксплуатацию в 2017 го…
Отель 6 спаленв Черногория, Черногория
Отель 6 спален
Черногория, Черногория
200 м²
€ 546,000
Код объекта - 1.30.17.7186Мини-отель находится в 350 метрах от пляжа Бечичи. Апартаменты пол…
Отельв Черногория, Черногория
Отель
Черногория, Черногория
1 000 м²
€ 1,300,000
Код объекта - 00195Новый 3-х этажный миниотель "Vila Smilja" с бассейном в Сутоморе.  Общая …
Отель 13 комнатв Будва, Черногория
Отель 13 комнат
Будва, Черногория
13 Количество комнат 823 м² Количество этажей 4
€ 3,450,000
На въезде в Будву, недалеко от моря и самого центра Будвы - Старого города, находится нов…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…

Регионы с недвижимостью на продажу

Котор
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Zelenika-Kuti
Биела
Петровац
Колашин
Доброта
Пераст
Жабляк
Lustica
Рисан
Даниловград
Община Даниловград
Ульцинь
Golubovci
Golubovci City Municipality
Зеленика
Сутоморе
Stari Bar
Цетинье

Параметры недвижимости в Черногории

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