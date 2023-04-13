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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Свети-Стефан, Черногория

31 объект найдено
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Marovici, Черногория
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 345,000
U4-289. Урбанизированный участок в Тудоровичи с видом на мореПродается урбанизированный учас…
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
Коммерческаяв Милочер, Черногория
Коммерческая
Милочер, Черногория
€ 1,300,000
U4-285. Урбанизированный участок в КульжацеПродается урбанизированный участок в Кульжаце с п…
Коммерческаяв Пржно, Черногория
Коммерческая
Пржно, Черногория
€ 279,000
U4-274. Урбанизированный участок в Прно.Продается панорамный урбанизированный участок в Прно…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,400,000
U4-502-1. Участок в Бечичи Участок для продажи в Бечичи, Будва Ривьера Черногория Проект ст…
Отельв Рафаиловичи, Черногория
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 600,000
U4-243. Инвестиционный участок в БечичиПродается участок в Бечичи Площадь участка составляе…
Коммерческаяв Marovici, Черногория
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 263,100
U4-049. Участок с панорамным видом в БлизикучеПродается просторный участок с панорамным видо…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1
U1-101. Небольшой урбанистический участок в Бечичи с отличным видом на море!Продается строит…
Коммерческаяв Rustovo, Черногория
Коммерческая
Rustovo, Черногория
€ 1
U1-100. Урбанистический участок с панорамным видом на море в БечичиЗемля для строительства м…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,100,000
U4-232. Урбанизированный участок в БечичиДля продажи урбанизированный участок в Бечичи, Черн…
Коммерческаяв Blizikuce, Черногория
Коммерческая
Blizikuce, Черногория
€ 280,800
U4-280. Урбанизированные участки в Близикуче Продается красивый панорамный вид на море в Бли…
Коммерческая 5 ванныхв Бечичи, Черногория
Коммерческая 5 ванных
Бечичи, Черногория
5 ванных комнат 1 521 м² Количество этажей 4
€ 2,400,000
К4-151. Sweet Hotel с видом на море в Бечичи Продается красивый небольшой отель в Бечичи. & …
Отель 2 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/5 Этаж
€ 231,795
А4-1401-1. Новый комплекс в Бечичи с видом на море, две спальниПродается новый комплекс в Б…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
800 м² Количество этажей 5
€ 2,000,000
K4-116. Прекрасный отель в БечичиДля продажи отель с бассейном в Бечичи, MONTENEGRO Срочная…
Ресторан, кафев Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе
Рафаиловичи, Черногория
190 м²
Цена по запросу
Будва, Бечичи —  Ресторан в прекрасном месте, на продажу Это место находится в прекрасном ме…
Отель 12 спаленв Kamenovo, Черногория
Отель 12 спален
Kamenovo, Черногория
386 м²
€ 1,500,000
Отель 51 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 51 спальня
Бечичи, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
Действующий бизнес в двух километрах от центра Черногорского туризма в Бечичи. Отель на …
Инвестиционная 10 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален
Marovici, Черногория
1 400 м²
€ 750,000
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
Инвестиционная 8 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален
Marovici, Черногория
600 м²
€ 280,000
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
Отель 10 спаленв Пржно, Черногория
Отель 10 спален
Пржно, Черногория
564 м²
€ 600,000
Будванская ривьера  Первая линия . Продается вилла , расположенная в 200 м от моря . Вил…
Инвестиционнаяв Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
€ 158,400
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
Отель 13 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 13 спален
Бечичи, Черногория
750 м²
€ 2,400,000
Новый апарт-отель на 13 номеров. Расстояние до моря 500 метров. Отель не меблирован. 
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
14 ванных комнат 360 м²
€ 585,000
Продается мини-отель площадью 360 м2. Отель расположен в очень привлекательном месте, в очен…
Отель 10 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 10 спален
Рафаиловичи, Черногория
8 ванных комнат 200 м²
€ 750,000
В маленьком курортном городке Рафаиловичи продаётся каменный дом - мини отель из 1813 года.Д…
Отель 17 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 17 спален
Бечичи, Черногория
17 ванных комнат 795 м²
€ 900,000
Дом в Рафаиловичи рядом с морем В маленьком курорте Рафаиловичи продаётся мини-отель, общей …
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