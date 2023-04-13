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Купить доходный дом в Свети-Стефан, Черногория

Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
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