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Купить инвестиционная недвижимость в Свети-Стефан, Черногория

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4 объекта найдено
Инвестиционнаяв Свети-Стефан, Черногория
Инвестиционная
Свети-Стефан, Черногория
€ 800,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная 10 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален
Marovici, Черногория
1 400 м²
€ 750,000
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
Инвестиционная 8 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален
Marovici, Черногория
600 м²
€ 280,000
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
Инвестиционнаяв Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
€ 158,400
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
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