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Купить отель с бассейном в Свети-Стефан, Черногория

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3 объекта найдено
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Отель 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
242 м²
€ 1,800,000
В комплексе Dukley Gardens 36 резиденций с 202 апартаментами класса de luxe с площадями от 1…
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…
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