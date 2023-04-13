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Купить отель с видом на море в Свети-Стефан, Черногория

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12 объектов найдено
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отельв Рафаиловичи, Черногория
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Отель 2 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/5 Этаж
€ 231,795
А4-1401-1. Новый комплекс в Бечичи с видом на море, две спальниПродается новый комплекс в Б…
Отель 12 спаленв Kamenovo, Черногория
Отель 12 спален
Kamenovo, Черногория
386 м²
€ 1,500,000
Отель 51 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 51 спальня
Бечичи, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
Действующий бизнес в двух километрах от центра Черногорского туризма в Бечичи. Отель на …
Отель 10 спаленв Пржно, Черногория
Отель 10 спален
Пржно, Черногория
564 м²
€ 600,000
Будванская ривьера  Первая линия . Продается вилла , расположенная в 200 м от моря . Вил…
Отель 13 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 13 спален
Бечичи, Черногория
750 м²
€ 2,400,000
Новый апарт-отель на 13 номеров. Расстояние до моря 500 метров. Отель не меблирован. 
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
14 ванных комнат 360 м²
€ 585,000
Продается мини-отель площадью 360 м2. Отель расположен в очень привлекательном месте, в очен…
Отель 10 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 10 спален
Рафаиловичи, Черногория
8 ванных комнат 200 м²
€ 750,000
В маленьком курортном городке Рафаиловичи продаётся каменный дом - мини отель из 1813 года.Д…
Отель 17 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 17 спален
Бечичи, Черногория
17 ванных комнат 795 м²
€ 900,000
Дом в Рафаиловичи рядом с морем В маленьком курорте Рафаиловичи продаётся мини-отель, общей …
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…
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