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Купить отель с видом на горы в Свети-Стефан, Черногория

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1 объект найдено
Отель 13 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 13 комнат
Бечичи, Черногория
13 Количество комнат 1 490 м² Количество этажей 5
€ 2,400,000
Мини-отель расположен в курортном городке Бечичи, который известен как «Золотая жемчужина…
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