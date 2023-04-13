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Купить отель в Свети-Стефан, Черногория

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34 объекта найдено
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
334 м²
€ 1,100,000
На продажу предлагается прекрасная и полностью обустроенная Вилла-Отель в городе Бечичи, в н…
Отель 33 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 33 спальни
Бечичи, Черногория
1 800 м²
€ 2,000,000
NUM 1400 Отель на продажу в Бечичи, недалеко от туристического города Будва. Общая площадь о…
Отель 17 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
795 м²
€ 835,000
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
Отель 21 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
1 173 м²
€ 1,350,000
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
Отель 23 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
770 м²
€ 4,000,000
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
Отель 5 спаленв Blizikuce, Черногория
Отель 5 спален
Blizikuce, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
NUM 4461 Hotel for sale in Tudorovići in a luxury closed complex 15 minutes from the cit…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
NUM 3444 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Беч…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
Продается отель, состоящий из двух корпусов – трёхэтажного и четырёхэтажного, – в Бечичи. От…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
607 м² Количество этажей 4
€ 1,300,000
К4-141. Отель с рестораном и парковкой возле пляжа в БечичиПродается работающий отель в куро…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
417 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
К4-142. Stone Hotel In Becici, Черногория Продается просторный каменный отель в Бечичи, всег…
Отель 5 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 5 спален
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 850,000
К4-110. Хороший отель в Бечичи на продажу & NBSP; Отель & NBSP; 300 м2, на участке ок. 300 м…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
350 м²
€ 630,000
K4-026. Мини-отель в Бечичи. Продается вилла с семью квартирами в Бечичи, расположенная на у…
Отельв Рафаиловичи, Черногория
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Отель 2 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/5 Этаж
€ 231,795
А4-1401-1. Новый комплекс в Бечичи с видом на море, две спальниПродается новый комплекс в Б…
Отель 12 спаленв Kamenovo, Черногория
Отель 12 спален
Kamenovo, Черногория
386 м²
€ 1,500,000
Отель 9 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 9 спален
Бечичи, Черногория
200 м²
€ 210,000
Отель 51 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 51 спальня
Бечичи, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
Действующий бизнес в двух километрах от центра Черногорского туризма в Бечичи. Отель на …
Отель 10 спаленв Пржно, Черногория
Отель 10 спален
Пржно, Черногория
564 м²
€ 600,000
Будванская ривьера  Первая линия . Продается вилла , расположенная в 200 м от моря . Вил…
Отель 13 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 13 спален
Бечичи, Черногория
750 м²
€ 2,400,000
Новый апарт-отель на 13 номеров. Расстояние до моря 500 метров. Отель не меблирован. 
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
1 000 м² Количество этажей 5
€ 1,800,000
Полностью меблированный и оборудованный, небольшой семейный апарт отель в Бечичи. Всего 14 а…
Отель 116 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 116 комнат
Бечичи, Черногория
116 Количество комнат 600 м²
€ 1,500,000
Черногория г. Бечичи &nbsp; Мини-отель в Бечичи &nbsp; Семейны…
Отель 9 комнатв Бечичи, Черногория
Отель 9 комнат
Бечичи, Черногория
9 Количество комнат 600 м²
€ 1,150,000
Черногория г.Бечичи &nbsp; Мини-отель в 300м от пляжа &nbsp; Н…
Отель 19 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 19 спален
Бечичи, Черногория
17 ванных комнат 751 м²
Цена по запросу
Просторная вилла, находится всего в 300 метрах от моря в тихом и красивом районе. В пешей до…
Отель 85 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 85 спален
Бечичи, Черногория
85 ванных комнат 45 м²
€ 250,000
Отель и резиденции Montis расположен в Колашине, самом оживленном горном городке Черногории,…
Отель 150 спаленв Милочер, Черногория
Отель 150 спален
Милочер, Черногория
1 ванных комнат 70 м²
€ 780,000
Отель нового сетевого бренда Janu, с концепцией уникального отдыха. Отель будет построен в …
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
14 ванных комнат 360 м²
€ 585,000
Продается мини-отель площадью 360 м2. Отель расположен в очень привлекательном месте, в очен…
Отель 10 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 10 спален
Рафаиловичи, Черногория
8 ванных комнат 200 м²
€ 750,000
В маленьком курортном городке Рафаиловичи продаётся каменный дом - мини отель из 1813 года.Д…
Отель 8 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 8 спален
Бечичи, Черногория
600 м²
€ 1,150,000
Мини-отель в Бечичи. Отель выгодно отличает хорошее расположение, в тихом спокойном месте в …
Отель 15 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 15 спален
Бечичи, Черногория
15 ванных комнат 600 м²
€ 1,500,000
Мини-отель в Бечичи. Этот отель выгодно отличает хорошее расположение, поскольку он находитс…
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