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Купить коммерческую недвижимость в Свети-Стефан, Черногория

72 объекта найдено
Отель 9 спаленв Пржно, Черногория
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафев Бечичи, Черногория
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Коммерческаяв Marovici, Черногория
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 345,000
U4-289. Урбанизированный участок в Тудоровичи с видом на мореПродается урбанизированный учас…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
334 м²
€ 1,100,000
На продажу предлагается прекрасная и полностью обустроенная Вилла-Отель в городе Бечичи, в н…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
626 м²
€ 2,003,200
Коммерческое помещение в комплексе Harmonia площадью 626 м2 свободной планировки с отдельным…
Доходный домв Рафаиловичи, Черногория
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
Отель 33 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 33 спальни
Бечичи, Черногория
1 800 м²
€ 2,000,000
NUM 1400 Отель на продажу в Бечичи, недалеко от туристического города Будва. Общая площадь о…
Отель 17 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Отель 17 спален
Рафаиловичи, Черногория
795 м²
€ 835,000
NUM 764 Продается мини-отель в небольшом туристическом курорте Рафаиловичи, муниципалитет…
Отель 21 спальняв Бечичи, Черногория
Отель 21 спальня
Бечичи, Черногория
1 173 м²
€ 1,350,000
NUM 2680 Продается шестиэтажный мини-отель в районе Бечичи, недалеко от города Будва. Отель…
Отель 23 спальнив Бечичи, Черногория
Отель 23 спальни
Бечичи, Черногория
770 м²
€ 4,000,000
NUM 2838 Продается трехэтажный отель в Бечичи, недалеко от города Будва. Здание общей площ…
Отель 5 спаленв Blizikuce, Черногория
Отель 5 спален
Blizikuce, Черногория
450 м²
€ 1,600,000
NUM 4461 Hotel for sale in Tudorovići in a luxury closed complex 15 minutes from the cit…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
NUM 3444 Продается отель, состоящий из двух зданий - трехэтажных и четырехэтажных - в Беч…
Коммерческаяв Милочер, Черногория
Коммерческая
Милочер, Черногория
€ 1,300,000
U4-285. Урбанизированный участок в КульжацеПродается урбанизированный участок в Кульжаце с п…
Отель 14 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 14 спален
Бечичи, Черногория
589 м²
€ 770,000
Продается отель, состоящий из двух корпусов – трёхэтажного и четырёхэтажного, – в Бечичи. От…
Коммерческаяв Пржно, Черногория
Коммерческая
Пржно, Черногория
€ 279,000
U4-274. Урбанизированный участок в Прно.Продается панорамный урбанизированный участок в Прно…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 3,500,000
U4-502. Участок в Бечичи, Будва РивьераУчасток на продажу в Бечичи, Будва Ривьера, Черногори…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 2,800,000
U4-502-2. Участок в Бечичи, Будва Ривьера Участок на продажу & nbsp; в Бечичи, Будва Ривьера…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,400,000
U4-502-1. Участок в Бечичи Участок для продажи в Бечичи, Будва Ривьера Черногория Проект ст…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
607 м² Количество этажей 4
€ 1,300,000
К4-141. Отель с рестораном и парковкой возле пляжа в БечичиПродается работающий отель в куро…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
417 м² Количество этажей 4
€ 1,600,000
К4-142. Stone Hotel In Becici, Черногория Продается просторный каменный отель в Бечичи, всег…
Отель 5 спаленв Бечичи, Черногория
Отель 5 спален
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 850,000
К4-110. Хороший отель в Бечичи на продажу & NBSP; Отель & NBSP; 300 м2, на участке ок. 300 м…
Отельв Бечичи, Черногория
Отель
Бечичи, Черногория
350 м²
€ 630,000
K4-026. Мини-отель в Бечичи. Продается вилла с семью квартирами в Бечичи, расположенная на у…
Отельв Рафаиловичи, Черногория
Отель
Рафаиловичи, Черногория
€ 590,000
K4-010. Вилла в Рафаиловичи В уютном городе Рафаиловичи находится эксклюзивная вилла венециа…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 600,000
U4-243. Инвестиционный участок в БечичиПродается участок в Бечичи Площадь участка составляе…
Коммерческаяв Marovici, Черногория
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 263,100
U4-049. Участок с панорамным видом в БлизикучеПродается просторный участок с панорамным видо…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1
U1-101. Небольшой урбанистический участок в Бечичи с отличным видом на море!Продается строит…
Коммерческаяв Rustovo, Черногория
Коммерческая
Rustovo, Черногория
€ 1
U1-100. Урбанистический участок с панорамным видом на море в БечичиЗемля для строительства м…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 700,000
U4-235. Урбанизированный участок в БечичиУрбанизированный участок для продажи в Бечичи, Черн…
Коммерческаяв Бечичи, Черногория
Коммерческая
Бечичи, Черногория
€ 1,100,000
U4-232. Урбанизированный участок в БечичиДля продажи урбанизированный участок в Бечичи, Черн…
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