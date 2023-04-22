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Коммерческая недвижимость в Stari Bar, Черногория

1 объект найдено
Коммерческая в Stari Bar, Черногория
Коммерческая
Stari Bar, Черногория
132 м² Количество этажей 2
€ 290,000
K9-001. Уютный ресторан в старом баре Продается уютный ресторан в старом баре Черногории. Пл…
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