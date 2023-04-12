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Черногория
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Черногории
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Коммерческая 14 комнат
Бар, Черногория
14 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Вилла с 14 апартаментами и видом на море в Баре! От моря всего 700 метра по ровной местност…
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Коммерческая
Крашичи, Черногория
€ 200,000
U5-121. Участок в Люстице, Красичи Продается участок, который находится в городе Краси…
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 470,000
U5-120. Урбанизированная земля в Доброте, КоторПродается урбанизированная земля в Доброте, К…
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Коммерческая
Бечичи, Черногория
424 м²
Цена по запросу
Отель 6 комнат
durici, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Ресторан, кафе 4 спальни
Шушань, Черногория
500 м²
Цена по запросу
Ресторан, кафе
Бечичи, Черногория
960 м²
Цена по запросу
Коммерческая
Marovici, Черногория
€ 345,000
U4-289. Урбанизированный участок в Тудоровичи с видом на мореПродается урбанизированный учас…
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 360,000
U9-1001. Урбанизированный участок в ПрканджеУчасток на продажу в Которской бухте, Пркань, Че…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 436,000
U7-002. Участок с видом на море в МелинеПродается в Мелине земля для строительства гос…
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,570,000
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Доходный дом
Будва, Черногория
1 850 м²
Количество этажей 5
€ 4,000,000
Полностью меблированный отель в центре Будвы на продажу, Черногория. Отель имеет общую площа…
Доходный дом
Ратишевина, Черногория
361 м²
Количество этажей 3
€ 450,000
Продается дом с пятью квартирами и ограниченным видом на море в Ратишевине, Герцег-Нови - Че…
Доходный дом
Рафаиловичи, Черногория
1 150 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Продается полностью меблированный мини-отель, расположенный на главной дороге в Рафаилвичи, …
Доходный дом
Будва, Черногория
400 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается меблированный мини-отель на 12 номеров в Будве. Отель расположен в 150 м от Словен…
Коммерческая
Прчань, Черногория
313 м²
€ 130,000
U5-119. Урбанизированный участок в СтоливеПродается урбанизированный участок в Столиве Прод…
Коммерческая
Прчань, Черногория
€ 565,950
U5-118. Урбанизированный участок в Пркандже, Котор.Продается урбанизированный участок в Прка…
Отель
Добра Вода, Черногория
€ 250,000
Продается мини-отель в поселке Добра Вода, Барская ривьера. Четырехэтажный дом площадью 4…
Коммерческая
Херцег-Нови, Черногория
€ 780,000
U7-001. Участок в центре Герцег Нови для строительстваУчасток 1550 м2 с хорошими условиями в…
Отель 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
411 м²
Количество этажей 3
€ 580,000
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
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Регионы с недвижимостью на продажу
Zelenika-Kuti
Биела
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Колашин
Доброта
Пераст
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Даниловград
Община Даниловград
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