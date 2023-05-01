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Коммерческая недвижимость с видом на море в Рисан, Черногория

4 объекта найдено
Коммерческая в Рисан, Черногория
Коммерческая
Рисан, Черногория
€ 600,000
U2-346. Урбанизированный участок в заливе Бока Котор. Продается урбанизированный панорамный …
Коммерческая в Рисан, Черногория
Коммерческая
Рисан, Черногория
€ 3,187,200
U4-229. Большая недвижимость в Рисане На месте "Raškov brijeg - Ljuta", как часть "Detailed …
Отель 18 комнат в Рисан, Черногория
Отель 18 комнат
Рисан, Черногория
18 Количество комнат 798 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Мини-отель, находится на побережье Которского залива в древнейшем небольшом городе Рисан с р…
Отель 15 комнат в Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
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