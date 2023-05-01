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Отели с бассейном в Рисан, Черногория

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1 объект найдено
Отель 15 комнат в Рисан, Черногория
Отель 15 комнат
Рисан, Черногория
15 Количество комнат 960 м² Количество этажей 4
€ 4,200,000
Эксклюзивный Бутик отель расположен на берегу Которского залива у подножия холма Святого Иль…
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