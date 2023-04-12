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Купить доходный дом с видом на горы в Черногории

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2 объекта найдено
Доходный дом 9 спаленв Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален
Katun-Rezevici, Черногория
10 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,200,000
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
Доходный дом 22 комнатыв Бар, Черногория
Доходный дом 22 комнаты
Бар, Черногория
22 Количество комнат 1 454 м² Количество этажей 8
€ 3,700,000
Полностью действующий 4-звездочный отель на побережье Адриатики с собственным пляжем. Отель…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Lustica
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
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Котор
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